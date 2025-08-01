MLB》獲道奇洋基都想要的金手套外野！費城人再補曾接力無安打右投

巴德、曼寧。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人在交易大限前持續補強，向雙城交易來金手套外野手巴德（Harrison Bader），同時也跟老虎換來右投手曼寧（Matt Manning）。

31歲的巴德本季以1年625萬美元加盟雙城，生涯83轟、曾獲金手套獎的他繳出近年最亮眼成績單，96場出賽揮出12轟、38打點，打擊三圍 .258/.339/.439，wRC+為117，fWAR達到2.0。

請繼續往下閱讀...

巴德在交易大限前引起不少球隊興趣，包含道奇，以及他的兩支前東家洋基與大都會，但最終費城人在今天用農場第12號新秀外野手曼德茲（Hendry Mendez）與小聯盟右投維洛里亞（Geremy Villoria），向雙城成功引進巴德。

另外，費城人還用小聯盟外野手奎諾涅斯（Josueth Quinonez）像老虎換來27歲右投曼寧。曼寧曾在2023年與兩位後援佛利（Jason Foley）和朗格（Alex Lange）面對藍鳥時，完成接力無安打比賽。本季他投27.2局防禦率4.88，日前遭老虎指定讓渡（DFA），如今轉戰費城延續生涯。

費城人交易大限前積極補強，昨天送出2位百大新秀艾柏（Mick Abel）以及小聯盟捕手泰特（Eduardo Tait），換來雙城27歲火球終結者杜蘭（Jhoan Duran）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法