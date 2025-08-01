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MLB》狂捕牛棚換來紅雀火球男後！大都會再交易來101轟明星外野手

2025/08/01 08:37

穆林斯。（資料照）穆林斯。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會昨天牛棚大升級後，今天在交易大限前做出最後一筆補強，向金鶯換來明星中外野手穆林斯（Cedric Mullins）。

大都會昨天先跟巨人換來下勾右投羅傑斯（Tyler Rogers），接著再砸農場第8名內野手巴耶茲（Jesus Baez）、第14名投手多姆（Nate Dohm），加上不在農場30名內的高階1A投手艾利索爾特（Frank Elissalt），換得紅雀火球終結者海爾斯利（Ryan Helsley）。

今天大都會升級外野戰力，送出農場第8名右投努涅茲（Anthony Nunez）、第30名右投高梅茲（Raimon Gómez）與小聯盟右投馬許（Chandler Marsh），向金鶯換來穆林斯。

30歲的穆林斯於2018年登上大聯盟並效力金鶯至今，曾在2021年丹季敲30轟入選明星賽、拿下銀棒獎，但近年成績稍稍下滑，本季出賽91場，打擊三圍.229/.305/.433，OPS+105，但還是能敲出15轟、49分打點。穆林斯生涯揮出101轟，貢獻327分打點。

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