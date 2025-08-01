晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》先發投手成績全大聯盟最佳 響尾蛇強投凱利轉戰遊騎兵

2025/08/01 09:26

凱利。（資料照，美聯社）凱利。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟迎來交易大限的最後一天，遊騎兵也跟隨各隊的腳步進行補強，與響尾蛇進行交易換來強投凱利（Merrill Kelly），並送走3位小聯盟投手，讓先發群原本就很穩定的遊騎兵再添一名好手。

現今36歲的凱利今年迎來合約年，也表現出相當優異的成績，本季目前22場的出賽，戰績9勝6敗，防禦率3.22，標準化防禦率（ERA+）133，且從6月至今凱利的防禦率只有2.56，近況十分出色。

凱利7個大聯盟球季都只效力響尾蛇一隊，曾幫助球隊在2023年打進季後賽，並一路闖進世界大賽，也是他唯一一次的季後賽經驗，不過最後以1勝4敗，不敵他即將加入的新東家遊騎兵，生涯出賽了162場比賽，拿下62勝50敗，防禦率3.74的成績，ERA+114。

遊騎兵目前的先發輪值有兩位老將艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）與德葛隆（Jacob deGrom）坐鎮，另外也有洛克（Kumar Rocker）與萊特（Jack Leiter）兩名年輕好手，使得他們先發投手群的防禦率為全大聯盟最優異的3.16，此外因右肩疲勞脫離戰線的馬利（Tyler Mahle）也預計將在8月底前回歸，凱利的加入無疑會讓輪值成為更堅不可摧的防線。

送走凱利的響尾蛇，也從遊騎兵獲得德雷克（Kohl Drake）與布雷特（Mitch Bratt）兩位左投以及一位右投手哈加曼（David Hagaman），3位投手都在小聯盟打拚，至今還未登上過大聯盟舞台。

除此之外，遊騎兵今天也做出兩項交易，先是從雙城獲得左投手庫勒姆（Danny Coulombe），並送走小聯盟左投霍恩（Garrett Horn），此外也從紅雀找來梅頓（Phil Maton），並送給對方海爾斯（Skylar Hales）與莫里納（Mason Molina）兩位小聯盟投手，以及國際簽約獎金池的資金，另外還將霍伊爾（Codi Heuer）交易至老虎換取現金。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中