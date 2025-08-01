MLB》先發投手成績全大聯盟最佳 響尾蛇強投凱利轉戰遊騎兵

凱利。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟迎來交易大限的最後一天，遊騎兵也跟隨各隊的腳步進行補強，與響尾蛇進行交易換來強投凱利（Merrill Kelly），並送走3位小聯盟投手，讓先發群原本就很穩定的遊騎兵再添一名好手。

現今36歲的凱利今年迎來合約年，也表現出相當優異的成績，本季目前22場的出賽，戰績9勝6敗，防禦率3.22，標準化防禦率（ERA+）133，且從6月至今凱利的防禦率只有2.56，近況十分出色。

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凱利7個大聯盟球季都只效力響尾蛇一隊，曾幫助球隊在2023年打進季後賽，並一路闖進世界大賽，也是他唯一一次的季後賽經驗，不過最後以1勝4敗，不敵他即將加入的新東家遊騎兵，生涯出賽了162場比賽，拿下62勝50敗，防禦率3.74的成績，ERA+114。

遊騎兵目前的先發輪值有兩位老將艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）與德葛隆（Jacob deGrom）坐鎮，另外也有洛克（Kumar Rocker）與萊特（Jack Leiter）兩名年輕好手，使得他們先發投手群的防禦率為全大聯盟最優異的3.16，此外因右肩疲勞脫離戰線的馬利（Tyler Mahle）也預計將在8月底前回歸，凱利的加入無疑會讓輪值成為更堅不可摧的防線。

送走凱利的響尾蛇，也從遊騎兵獲得德雷克（Kohl Drake）與布雷特（Mitch Bratt）兩位左投以及一位右投手哈加曼（David Hagaman），3位投手都在小聯盟打拚，至今還未登上過大聯盟舞台。

除此之外，遊騎兵今天也做出兩項交易，先是從雙城獲得左投手庫勒姆（Danny Coulombe），並送走小聯盟左投霍恩（Garrett Horn），此外也從紅雀找來梅頓（Phil Maton），並送給對方海爾斯（Skylar Hales）與莫里納（Mason Molina）兩位小聯盟投手，以及國際簽約獎金池的資金，另外還將霍伊爾（Codi Heuer）交易至老虎換取現金。

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