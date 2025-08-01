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MLB》接連網羅明星後援與先發！曾痛失美聯王座的老虎瘋狂補7投手

2025/08/01 09:12

老虎接連網羅明星後援費尼根與先發摩頓。（資料照）老虎接連網羅明星後援費尼根與先發摩頓。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕下半季曾一度痛失美聯王者寶座的老虎，近期再度與藍鳥並列龍頭，交易大限前也不斷針對投手戰力進行補強，今天在截止時間前又接連補進2位明星投手，合計老虎在交易大限前一共補進7名投手。

老虎火球新星喬布（Jackson Jobe）與25歲右投歐森（Reese Olson）接連報銷，投手戰力出現大漏洞，日前先開第一槍，送出農場排名第14名的內野新秀希梅涅茲（Enrique Jimenez），換來雙城兩名投手派岱克（Chris Paddack）和多布納克（Randy Dobnak）。

不過老虎補強尚未停息，昨天先用小聯盟內野手賈維斯（Jim Jarvis），向勇士換來前太空人冠軍牛棚蒙特羅（Rafael Montero），接著又用一名日後指定球員，向守護者換來前響尾蛇守護神席沃德（Paul Sewald）。

老虎絲毫沒有停下腳步，今天先用農場第15號新秀右投藍道（Josh Randall）與小聯盟右投塞爾斯（R.J. Sales），向國民交易來終結者費尼根（Kyle Finnegan）。曾於去年首次入選明星賽的他，本季投39局送出32K，防禦率4.38，收下20次救援成功。

再引進費尼根後，老虎繼續補強先發輪值，送出小聯盟左投艾許曼（Micah Ashman）向金鶯換來41歲2屆明星右投摩頓（Charlie Morton）。曾奪2屆世界大賽冠軍的他本季投101.1局送出101K，防禦率5.42，拿下7勝8敗。自5月下旬重返輪值以來，摩頓拿下7勝1敗，防禦率3.66。

另外，老虎用現金向遊騎兵交易來牛棚右投霍伊爾（Codi Heuer），並將近年待過日、韓職的左投恩斯（Dietrich Enns）指定讓渡（DFA），並再交易至金鶯換取現金。

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