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MLB》生涯450轟M13！「怪力男」暴力2分砲痛擊光芒 洋基狂掃3連勝

2025/08/01 09:05

史坦頓。（美聯社）史坦頓。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天靠著「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）和萊斯（Ben Rice）開轟帶領下，終場以7：4擊敗光芒，收下3連勝。

洋基首局就有攻勢，靠著高德施密特（Paul Goldschmidt）和貝林傑（Cody Bellinger）「MVP連線」先馳得點，接著史坦頓逮中派比奧特（Ryan Pepiot）一顆失投滑球，夯出左外野2分砲，擊球初速111.6英哩、飛行距離432英呎，這是史坦頓本季第8轟、生涯第437發全壘打。

洋基首局打下3分大局，次局持續火力全開，萊斯炸出中外野3分砲，賽季第16轟出爐，幫助球隊取得6：0大幅領先。

洋基3下再添1分保險分，光芒則在4上展開反撲，單局打了8個人次鯨吞4分，一口氣縮小至4：7落後。

洋基先發投手史卓曼（Marcus Stroman）主投5局失4分退場，之後桑托斯（Yerry De Los Santos）長中繼3局5K無失分以及羅艾西加（Jonathan Loáisiga）1局無失分關門，聯手守住勝利。

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