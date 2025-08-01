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MLB》力拚冠軍！小熊交易來3位明星投打 2屆明星守護神被震撼DFA

2025/08/01 10:34

普瑞斯利。（資料照，法新社）普瑞斯利。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天大聯盟交易大限，國聯中區勁旅小熊做出多筆交易，投打戰力都有補強，力拚重返榮耀。

小熊送走2名小聯盟右投手加拉格爾（Ryan Gallagher）、阿姆斯壯（Sam Armstrong），向雙城換來外野手卡斯楚（Willi Castro）。28歲的卡斯楚去年有入選明星賽，本季已出賽86場，敲出10轟，打擊率0.245。

小熊也賣掉小聯盟游擊手克魯茲（Wilfri De La Cruz），與金鶯換來明星後援投手基特里奇（Andrew Kittredge），補強牛棚戰力。

此外，小熊還把小聯盟外野手布雷索爾（Ivan Brethowr）賣到海盜，換回34歲明星牛棚左投羅傑斯（Taylor Rogers）。

在一連串交易後，小熊也進行陣容異動，把前明星守護神普瑞斯利（Ryan Pressly）給指定讓渡（DFA），以及把左斜肌拉傷的捕手阿瑪亞（Miguel Amaya）放到60天傷病名單。

36歲的普瑞斯利本季已出賽44場，成績2勝3敗、防禦率4.35，有7次中繼成功、5次救援成功。普瑞斯利曾2度入選明星賽，生涯在大聯盟累積667場登板，拿下37勝39敗、防禦率3.33，有111次中繼成功、117次救援成功。

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