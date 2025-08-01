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MLB》與道奇紅人三方交易後！光芒送走失落前大物換來雙城主力牛棚

2025/08/01 09:41

光芒送走布雷德利換來賈克斯。（資料照）光芒送走布雷德利換來賈克斯。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕光芒昨天和道奇與紅人進行三方交易，今天趕在交易大限前再度補強，引進雙城主力牛棚賈克斯（Griffin Jax）。

光芒昨天與道奇、紅人進行三方交易，光芒送出擁有大聯盟資歷的捕手羅特維特（Ben Rortvedt）、牛棚投手傑維斯（Paul Gervase）與先發好手里特爾（Zack Littell），拿回本季曾登上大聯盟的道奇3A捕手費杜西亞（Hunter Feduccia），以及紅人右投範貝爾（Brian Van Belle）。

今天光芒繼續做出交易，將日前被下放3A的前大物右投布雷德利（Taj Bradley）送往雙城，換來主力後援右投賈克斯。24歲的布雷德利曾是2023年光芒農場頭號大物，但生涯在大聯盟始終平庸，3年來投354局，防禦率4.70；至於賈克斯本季投46局飆72K，防禦率4.50。

另外，光芒今天還將一壘手米德（Curtis Mead）、小聯盟右投皮普爾斯（Ben Peoples）與達維特（Duncan Davitt），向白襪換來後援右投豪瑟（Adrian Houser）。本季豪瑟在白襪投68.2局，防禦率是亮眼的2.10，ERA+高達198。

光芒還與美東勁敵洋基做交易，用快腿卡巴列羅（José Caballero）換來前大物外野手佩雷拉（Everson Pereira）。

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