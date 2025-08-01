MLB》釀酒人引進防禦率1.98明星右投！整季報銷的冠軍左投淪陪襯

米勒。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國聯中區目前戰況激烈，暫居龍頭的釀酒人僅以1場勝差領先第2的小熊，雙方也在交易大限前積極補強。釀酒人向響尾蛇引進明星右投米勒（Shelby Miller），以及前冠軍左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery），響尾蛇將獲得一名日後指定球員或現金。

米勒曾在2015年入選明星賽，近年先發表現不佳的他，本季回鍋響尾蛇並轉戰牛棚腳出絕佳表現，投36.1局飆出40次三振，防禦率1.98，收下10次救援成功，ERA+高達217。

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至於蒙哥馬利曾是2023年遊騎兵世界大賽冠軍功臣，他在去年與響尾蛇簽下「1+1」合約，但投117局防禦率高達6.23，表現不理想。去年季後蒙哥馬利執行本季2250萬美元合約，但開季前就受傷整季報銷，預計明年將成自由球員。這筆交易釀酒人主要目標就是米勒，換來蒙哥馬利只是順便幫響尾蛇清薪資。

蒙哥馬利。（資料照）

另外，釀酒人也將明星左手怪投柯提斯（Nestor Cortes），以及小聯盟游擊手昆塔納（Jorge Quintana），向教士換來外野手洛克里奇（Brandon Lockridge）。柯提斯季前透過交易從洋基轉戰釀酒人，只投2場共8局，防禦率9.00。

釀酒人主戰捕手康崔拉斯（William Contreras）整季帶傷忍痛出賽，右手中指骨折情況尚未痊癒，日前也送出農場排名第24名的21歲內野手阿雷納摩（Jadher Areinamo），向光芒換來簡森（Danny Jansen）和現金補償。

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