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MLB》為何交易掉傷癒復出的前火球少主？道奇總裁透露雙方關鍵對話

2025/08/01 11:10

道奇Thank You梅伊。（取自道奇官方X）道奇Thank You梅伊。（取自道奇官方X）

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天將前火球少主梅伊（Dustin May）交易至紅襪，換來小聯盟潛力新秀，對此道奇總裁佛里曼（Andrew Friedman）受訪也透露原因。

曾動兩次右手肘手術的梅伊，去年遇到吃生菜沙拉造成食道撕裂傷，因此整季報銷。本季梅伊傷癒歸隊雖然表現起伏，但吃下104局在道奇僅次山本由伸，送出97次三振，防禦率4.85，累積6勝7敗，ERA+84。梅伊生涯為道奇投295.2局，防禦率3.71。

不過交易大限前就傳出梅伊可能會成為籌碼的風聲，今天道奇也用他向紅襪換來農場第5號新秀外野手提布斯（James Tibbs III）與第27號外野手艾爾哈德（Zach Ehrhard），讓梅伊與畢爾勒（Walker Buehler）兩位前道奇少主於波士頓再續前緣。

道奇總裁佛里曼受訪表示，隨著大谷回歸二刀流，先發輪值已逐漸完整，因此也曾讓梅伊轉任中繼角色，不過梅伊仍堅持繼續先發，「他長期以來一直是球隊重要一員，從與他的對話能明顯感受到，先發角色對他來說非常重要，雖然我們認為他也能為牛棚貢獻心力，但也能理解與尊重他想繼續先發的意願。」

被問及梅伊本人是否曾喊「吹密」，佛里曼否認：「他沒有提出過這個要求，不過我們始終保持開放態度，如果有合理的交易選項，我們就會考慮，而這次的交易就是在雙方都合適的條件下所促成。」

紅襪Welcome梅伊。（取自紅襪官方X）紅襪Welcome梅伊。（取自紅襪官方X）

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