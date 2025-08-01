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MiLB》李灝宇連8場比賽敲安！鄭宗哲、「龍仔」手感持續火燙

2025/08/01 10:32

李灝宇。（資料照，路透）李灝宇。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力老虎3A的台灣好手李灝宇，今天面對雙城3A先發出賽再度敲出安打，將連續安打場次退進到第8場，最終所屬球隊也以7：1獲勝。

李灝宇今日鎮守二壘擔任開路先鋒，前3打席沒有敲安並吞下2K，但在8局下半鎖定第1球就打出平飛安打，目前累計連續8場比賽敲安，也開啟球隊攻勢，隨後史威尼（Trey Sweeney）擊出安打進佔三壘，最後靠著亨利馬洛伊（Justyn-Henry Malloy）高飛犧牲打回到本壘得分。

而在同一局，老虎灌進5分並打了一輪打線，讓李灝宇8局下有再次進攻的機會，不過這次敲出內野高飛球遭到接殺。今日累計5個打數敲出1支安打，回到本壘攻下1分但也吞下2次三振，打擊三圍來到.240/.342/.411。

另外同屬3A層級的海盜鄭宗哲與小熊「龍仔」強納森‧龍（Jonathon Long）再度同場較勁，雙方都持續保持火燙的手感，前者3打數有1支安打進帳，近9場比賽有8場敲安，美國時間7月份的打擊率來到.271，後者同樣3支1並有2分打點，打擊率與整體進攻指數（OPS）分別為.311與.904。

此外，目前在海盜2A打拚的陳柏毓，今天改以中繼角色登板，在6局下半用15顆球送出3上3下外帶1K，防禦率降至5.79。

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