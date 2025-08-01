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97歲世壯運唐奶奶再戰泳壇！全台力挺出征新加坡

2025/08/01 10:14

97歲唐奶奶再戰泳壇。（唐成瑤提供）97歲唐奶奶再戰泳壇。（唐成瑤提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕97歲的恆春「運動大使」唐成瑤奶奶，以無懼年齡的熱血精神，再次震撼國際舞台！今年五月，她在世界壯年運動會勇奪田徑與游泳五金，驚艷全球。如今，唐奶奶整裝待發，將於8月5日出征新加坡，參加世界游泳錦標賽，披上國家隊戰袍，瞄準95至99歲組50公尺蛙式金牌，為台灣爭光！

唐奶奶的游泳之路，背後有教練魏兒的全力支持。魏兒教練不僅擬定嚴謹課表，還細心照料奶奶的飲食、休息與健康，從賽前報名到海外行程安排，無不親力親為。魏兒說：「奶奶的毅力讓我感動，她的每一蛙都充滿力量！」目前，唐奶奶50公尺蛙式最佳成績為2分27秒，距離2分12秒的世界紀錄僅一步之遙，她正全力衝刺，盼再創佳績。

此次出征，民間企業也熱情相挺。COTA公司為唐奶奶量身訂製專業泳衣，NYNNTEX公司贊助來回機票。出發前，恆春鎮長尤史經親赴送行，贈送恆春特色紀念品，並叮囑「健康第一，熱身充分，安全奪金！」尤鎮長盛讚唐奶奶是恆春的驕傲，更是全台的運動楷模。

「不管幾歲，只要開始，就能創造奇蹟！」唐奶奶笑著說。她從不被年齡束縛，堅持每天訓練，活出健康與熱血的人生。她的故事激勵無數人，網友紛紛留言「奶奶太強了！台灣之光！」

十月份將滿98歲的唐成瑤定居恆春10年，以「水陸雙棲」聞名，在世壯運會一舉拿下田徑200公尺、400公尺，以及游泳50公尺自由式、50公尺蛙式、100公尺蛙式共五面金牌，震驚國際。此次新加坡世界游泳錦標賽參賽人員中，除了她之外，最高齡僅有85歲組。

恆春鎮長尤史經為唐成瑤出賽送行。（記者蔡宗憲攝）恆春鎮長尤史經為唐成瑤出賽送行。（記者蔡宗憲攝）

恆春鎮長尤史經親赴送行，贈送恆春特色紀念品讓她與各國交換。（記者蔡宗憲攝）恆春鎮長尤史經親赴送行，贈送恆春特色紀念品讓她與各國交換。（記者蔡宗憲攝）

唐成瑤披上國家隊戰袍出發機場。（記者蔡宗憲攝）唐成瑤披上國家隊戰袍出發機場。（記者蔡宗憲攝）

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