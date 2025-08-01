MLB》藍鳥盤來塞揚強投後再補後援大將與明星野手！雙城大甩賣11人

藍鳥交易來瓦蘭德與法蘭斯。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前與老虎並列美聯龍頭的藍鳥，昨天補進前塞揚強投畢伯（Shane Bieber）後，今天又向雙城換來1投1打；而交易大限當賣家的雙城瘋狂清倉，最終一共11位球員換了新東家。

藍鳥昨送出小聯盟右投史蒂芬（Khal Stephen）向守護者換來畢伯，上季僅出賽2場就報銷，並與守護者以2年2600萬美元續約，他積極復健，最近幾週已經進行了3場復健賽，有望在8月傷癒復出。

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今天藍鳥再度發動交易，找上跳樓大拍賣的雙城，送出外野手羅登（Alan Roden）與小聯盟左投羅哈斯（Kendry Rojas），換來牛棚右投瓦蘭德（Louis Varland）與一壘手法蘭斯（Ty France）。瓦蘭德本季投49局飆47K，防禦率2.02，ERA+212；法蘭斯曾在2022年入選明星賽，本季敲6轟、44打點，wRC+92。

此外，藍鳥也和教士進行「1換1」交易，用內野手華格納（Will Wagner）換來農場第26號捕手瓦倫祖拉（Brandon Valenzuela）。

雙城本季當賣家，從美國時間7月28日起送走11名球員，包含杜蘭（Jhoan Duran）、巴德（Harrison Bader）、史都華（Brock Stewart）、庫勒姆（Danny Coulombe）、柯瑞亞（Carlos Correa）、瓦蘭德、法蘭斯、賈克斯（Griffin Jax）、卡斯楚（Willi Castro）、派岱克（Chris Paddack）和多布納克（Randy Dobnak）。

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