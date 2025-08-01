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MLB》誰也不讓誰！勇士、紅人單局皆海灌8分 大混戰寫罕見紀錄

2025/08/01 11:11

紅人本場靠著史提爾的三分砲，在落後8分的情況下將比數扳平。（美聯社）紅人本場靠著史提爾的三分砲，在落後8分的情況下將比數扳平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士與紅人今日在系列賽首戰展現十足韌性，雙方在第8局都海灌8分緊咬比數，也寫下大聯盟歷史上少見的紀錄，最終勇士在延長賽略勝一籌，以12：11的比數帶走比賽勝利。

兩隊7局結束仍以3：3平手，8局上半勇士展開猛烈攻勢，單局打了13個人次狂敲8支安打灌進8分，取得大幅領先，然而下個半局紅人也吹起反攻號角，連續7名打者都敲出安打，將分差縮小至3分，最後靠著史提爾（Spencer Steer）咬中低位置滑球，撈成中左外野方向追平比數的3分砲，將比賽再度回到原點。

兩支球隊在同一局都猛攻不少分數，而根據《Elias Sports Bureau》指出，這是大聯盟歷史上第3次出現兩隊在同一局28歲先發左投攻下至少8分的局面，前面兩次發生在美國時間2004年5月8日的老虎遊騎兵之戰，以及2007年8月2日白襪對上洋基的比賽。

雙方正規9局結束仍平手，殺進延長加賽，最終勇士在10局上由歐蘇納（Marcell Ozuna）拿下超前分，下個半局再靠守護神伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）成功關門，收下最後的勝利。

勇士最終在延長賽收下勝利。（美聯社）勇士最終在延長賽收下勝利。（美聯社）

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