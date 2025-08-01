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MLB》新人年即生涯年後表現急速衰退！28歲外野手遭道奇交易吐心聲

2025/08/01 11:35

道奇交易奧特曼。（取自道奇官方X）道奇交易奧特曼。（取自道奇官方X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天將28歲外野手奧特曼（James Outman）交易至雙城，換來過去也曾效力過道奇的火球後援史都華（Brock Stewart），奧特曼離開待了7年的道奇體系，也發文吐露心聲。

奧特曼於2018年選秀會第7輪被道奇選中，2022年迎來大聯盟初登場，不過只累積4場出賽，直到2023年正是迎來生涯第一個大聯盟完整球季，出賽151場，打擊三圍.248/.353/.437，攻擊指數0.790，敲出23轟、70分打點，wRC+116，在國聯年度新人王票選名列第3。

然而2024年開始，奧特曼的表現大幅衰退，只在大聯盟出賽53場，攻擊指數0.521，只敲出4轟、11分打點。今年奧特曼春訓依舊無法振作，儘管本季在3A狂敲20轟、攻擊指數0.970，但在大聯盟依舊表現慘烈，出賽22場僅繳出wRC+37的成績單，如今遭到交易。

奧特曼被交易後也在Instagram發文，向道奇球團、球迷致謝，「要說這7年來充滿樂趣，實在過於輕描淡寫。感謝這一路上遇到的每一個人，你們讓我成長為如今這樣的球員，一位12歲的我也會感到驕傲的球員。」

「能為選中我的球隊在大聯盟出賽，簡直是夢想成真的一刻，我會永遠感謝道奇球團給予我的機會，能夠每晚披上道奇藍戰袍，我始終感到無比自豪。謝謝所有球迷、隊友與教練，我會深深想念你們，雖然道別總是很艱難，但我對能與你們相處的每一刻都心懷感激。」

對於即將在明尼蘇達展開生涯新篇章，奧特曼也表示：「現在，我對將在雙城開始我的生涯下一章節感到無比興奮，我保證我每天都會全力以赴，用盡我的熱情為明尼蘇達而戰！」

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