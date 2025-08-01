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中職》今年例行賽台南球場「從缺」 統一獅繼續流浪

2025/08/01 11:22

台南球場受到颱風影響受損。（統一獅提供）台南球場受到颱風影響受損。（統一獅提供）

〔記者羅志朋／新北報導〕日前受丹娜絲颱風影響，台南球場的場地受損仍待整修復原，今天稍早聯盟公告8月19日至9月26日統一獅在台南球場的主場例行賽場地調整，移到新莊或澄清湖球場進行，意味今年例行賽球迷看不到台南賽事。

★台南球場例行賽場地調整

比賽日期 交手球隊 開賽時間 場地調整

8/19（二） 中信兄弟@統一獅 18:35 澄清湖球場

8/20（三）

8/29（五） 富邦悍將@統一獅 18:35 新莊球場

8/30（六） 16:05

8/31（日） 16:05

9/3（三） 台鋼雄鷹@統一獅 18:35 澄清湖球場

9/4（四） 18:35

9/12（五） 味全龍@統一獅 18:35 新莊球場

9/13（六） 16:05

9/14（日） 16:05

9/20（六） 樂天桃猿@統一獅 16:05 澄清湖球場

9/21（日） 16:05

9/23（二） 富邦悍將@統一獅 18:35 澄清湖球場

9/25（四） 味全龍@統一獅 18:35 澄清湖球場

9/26（五） 18:35

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