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MLB》敲三壘安卻右腿抽筋傷退 釀酒人總管談外野新星傷勢

2025/08/01 12:18

喬里奧因右腿抽筋提前退場。（資料照，美聯社）喬里奧因右腿抽筋提前退場。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人外野新星喬里奧（Jackson Chourio）在近日的比賽因傷退場，總經理阿諾德（Matt Arnold）受訪說明最新情況，坦言目前傾向會將喬里奧放入傷兵名單。

喬里奧在美國時間7月29日的比賽，5局下半擔任首棒打者敲出三壘安打後腿部呈現不適，最終提早退場休息換上柏金斯（Blake Perkins）代跑，賽後球團表示喬里奧右腿出現抽筋，並在隔天的比賽因傷沒有上場。

阿諾德表示，喬里奧的缺陣時間可能會比最初預期的還要久，甚至可能會朝將他放入傷兵名單這個方向走，因此球團現在非常謹慎，「雖然我們不認為情況很嚴重，但對於像喬里奧這樣的球員來說，我們需要超級有耐心。」

去年在新人年繳出不俗成績的喬里奧，今年依舊擔任釀酒人的主力外野手，目前累計106場出賽，敲出17發的全壘打，整體進攻指數（OPS）.785，標準化進攻指數（OPS+）119高於聯盟平均。

釀酒人在交易大限前，從教士補進外野手洛克里奇（Brandon Lockridge）加強深度，現今28歲的他，本季在大聯盟47場的出賽，打擊三圍.216/.258/.261，5分打點不過尚未開轟，守備部分外野3個位置皆可鎮守，以左外野的的場次居多，阿諾德也坦言，預計將把洛克里奇放入大聯盟名單中。

洛克里奇。（資料照，法新社）洛克里奇。（資料照，法新社）

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