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TPVL》職排熱身賽最貴2000元引球迷怨 執行長魏雲龍：CP值很不錯！

2025/08/01 12:11

執行長魏雲龍（前排右二）。（記者吳孟儒攝）執行長魏雲龍（前排右二）。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPVL台灣職業排球聯盟今舉辦元年季前熱身賽記者會，宣布賽事將於 9 月 19 日至 21 日在天母體育館盛大開打，集結台北伊斯特、台中連莊、桃園雲豹與台鋼天鷹共4隊以及日本職業排球聯盟（SVL）的東京巨熊（Tokyo Great Bears）與 VOREAS 北海道來台進行交流，門票也在中午12點正式開賣，但票價是否過高引起球迷討論。

TPVL日前在社群網站公布票價，二樓票價700元、1000元，1樓門票1000元、包廂含兩個座位1200元，最貴則是VIP的2000元，不少球迷也在貼文下方留言「好貴」，直言「比職棒、職籃還貴」。

對此，TPVL執行長魏雲龍解釋，「這比賽的票價並非只是單一場次，而是可以一票看兩三場，而且還請到日本球隊來台灣，要同時看到日本職業排球、台灣職業隊很難得，CP值算是很不錯。」

魏雲龍提到，為了因應這場國際交流賽，在比賽用球、地墊配置和動線上都有特別加強，且在比賽的第二局結束後也會延長15分鐘的休息時間，增加更多活動和表演，同時也讓球隊在擬定策略上有更多時間準備，打出更精彩的比賽內容。

至於新賽季各隊的票價該如何擬定？魏雲龍表示，聯盟無權干涉，也不會特別規範，畢竟每隊成本不同，但必定會秉持服務能對應價格的門票，希望球隊能打平，聯盟才有機會延續更多年。

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