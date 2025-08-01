U12世界盃》林卓史讚日本捕手很會配球 帶領王牌連飆2場完封勝

橋本翔太朗。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃日本隊王牌投手橋本翔太朗昨天對南韓隊差2個出局數就飆出無安打比賽，雖然在6局上被敲安，最終仍完成完封勝，日本隊投手教練林卓史就大讚，捕手河津勇誇的配球成功帶領橋本翔太朗繳出好投。

身披1號的日本隊王牌橋本翔太朗，預賽首戰就對古巴隊燃燒80球，猛飆6局5K的完封勝，昨天休息4天再登板力抗南韓隊，前5局繳出無安打，6局上1出局才被敲首支安打，雖然沒能締造無安打比賽，仍連續2戰繳出完封勝，不過因為用球數已超過70球，必須休息3天，本屆已無法以投手身份上陣。

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林卓史直呼，橋本繳出一場好投，真的很厲害，雖然很煩惱用球數，但在必勝狀態之下決定讓他續投，「他有時平衡感會跑掉，但修正能力也很好，下一球就能調整回來，很不簡單，而變化球的控制能力，也是從來到台灣後就變好，已經無話可說。」

日本隊捕手河津勇誇配球也備受肯定，他跟橋本翔太朗聯手完封古巴、南韓隊。林卓史大讚，比賽途中改配內角，思考這樣的配球或許會讓打者難以進攻，這場的配球很成功帶領投手。

日本隊監督大久保秀昭在27日就曾說過，海外的隊伍有很多都是教練從休息室打暗號給捕手，但日本的風格是由捕手去思考要打什麼暗號，配球也幾乎都是交由捕手來配，「除非在某些無論如何都想贏時，教練才會配球，不然都是放給投捕來配。」

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