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MLB》洋基引進2位明星終結者！曾被納入交易討論的守護神繼續關門

2025/08/01 13:02

威廉斯。（資料照）威廉斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天交易來海盜明星終結者貝納（David Bednar）與巨人火球終結者多法爾（Camilo Doval），另外還有洛磯後援右投柏德（Jake Bird），也讓前明星守護神威廉斯（Devin Williams）的地位略顯尷尬。

洋基季前向釀酒人交易來威廉斯，不過他本季表現差勁無比，出賽45場投41.1局，防禦率高達5.01。今天交易大限前《紐約郵報》記者薛曼（Joel Sherman）報導，洋基有將威廉斯納入交易討論中，不過並不代表最終一定會被交易。

威廉斯挺過交易大限留在洋基，而經過大肆補強後，洋基總教練布恩（Aaron Boone）受訪依舊表示，威廉斯將會持續擔任洋基的終結者角色。

對於洋基今天的牛棚補強，威廉斯表示：「我認為我們的整體戰力絕對更加升級，他們3個都是非常傑出的投手，過去我也曾和其中兩人共事過，我知道他們絕對能夠適應這支球隊，我也很高興能再度與他們合作。」

談到火球男多法爾，威廉斯笑著直言：「他能丟出每小時100英哩的火球欸，你們還想看什麼？」

洋基今天交易來3位後援投手，為了清出空間，球隊也宣布將漢彌爾頓（Ian Hamilton）與桑托斯（Yerry De La Santos）下放3A。

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