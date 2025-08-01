TPVL》台灣4隊+日本2隊打熱身賽 東京巨熊球星大竹壹青要攔下陳建禎的球

左起大竹壹青、柳田將洋、張育陞。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPVL台灣職業排球聯盟今天舉辦元年季前熱身賽記者會，宣布賽事將於 9 月 19 日至 21 日在天母體育館開打，除了是台北伊斯特、台中連莊、桃園雲豹與台鋼天鷹在成立後的初亮相，更邀請來自日本職業排球聯盟的東京巨熊與 VOREAS 北海道一起交流，為新賽季先暖身。

東京巨熊球星柳田將洋、大竹壹青及效力VOREAS北海道的旅外球星張育陞今天都現身記者會，為熱身賽門票開賣記者會站台，其中大竹壹青除了表達對於賽事感到很興奮之外，更點名過去曾在日本同隊的台鋼天鷹當家球星陳建禎，期待能在場上再度與他交手，甚至把他的球攔下，而柳田將洋則表示很期待。

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而剛代表台灣男排參加世大運返台的張育陞表示，這次能以旅外球員的身份跟隨球隊回到台灣出賽，讓他感到十分期待且興奮，也很珍惜回台獻技的機會。

看到台灣成立職排聯盟，張育陞表示，這舞台是大家期待很久，也讓很多國、高中生看到目標，期盼職排成立後，水準越來越高，讓台灣在亞洲場更有競爭力。

TPVL台灣職排熱身賽9月21日開打。（記者吳孟儒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

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