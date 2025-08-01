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MLB》曾是大谷翔平的「救命恩人」 道奇球僮超貼心舉動被讚爆（影音）

2025/08/01 14:15

大谷翔平。（資料照，法新社）大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平昨天二刀流出擊，球僮赫雷拉（Javier Herrera）在場邊的貼心舉動成為焦點，讓主播、球迷大讚。

大谷投完第3局後，4上他是首名打者，在大谷回到休息室前，道奇球僮赫雷拉已經把大谷的打擊手套、護具、頭盔整齊擺放在欄杆上，讓他能夠直接在場邊「著裝」，貼心舉動都被鏡頭拍下。

當下道奇轉播單位《SportsNet LA》主播戴維斯（Joe Davis）也表示：「翔平剛結束第3局的投球，4上要擔任首名打者，而他的裝備比他本人還早準備好，赫雷拉已經把翔平的所有裝備都準備就緒。」許多球迷也盛讚赫雷拉的貼心。

值得一提的是，去年赫雷拉也曾登上媒體版面，他空手接住一記差點砸中大谷的高速界外球，成為大谷的「救命恩人」爆紅，事後大谷還送禮答謝。

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