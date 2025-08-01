TPBL》宣布8月11日「獨立」進行新人選秀 攻城獅獲狀元籤

台灣職業籃球大聯盟8月11日舉辦「2025 TPBL 新人選秀會」。（TPBL提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣職業籃球大聯盟（TPBL）將於 2025 年 8 月 11 日（星期一）舉辦「2025 TPBL 新人選秀會」，地點訂於台北漢來大飯店舉行。即日起開放球員報名，報名截止日期為 8 月 5 日（星期二）中午 12:00 止。

本次選秀會將依球團順位進行選拔，順位依季後賽晉級狀況及例行賽成績排序如下：未晉級季後賽的新竹御嵿攻城獅與新北中信特攻取得前兩順位；桃園台啤永豐雲豹於挑戰賽止步，為第三順位。季後賽首輪淘汰之隊伍依據例行賽成績，分別由臺北台新戰神與福爾摩沙夢想家取第四與第五順位。亞軍高雄全家海神為第六順位，總冠軍新北國王則為第七順位。

請繼續往下閱讀...

選秀採輪流選拔制，當某一輪所有球團皆完成選擇或選擇放棄，方進入下一輪；凡放棄該輪選秀權之球團，將不得參與該輪後續選秀。本次選秀會最多進行四輪，當所有球團皆放棄選秀權或完成四輪選拔後，選秀程序即告結束。

本次選秀會將依球團順位進行選拔，順位依季後賽晉級狀況及例行賽成績排序。（TPBL提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法