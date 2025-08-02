U12台韓關鍵大戰、大谷翔平強碰光芒 今日賽事預告與轉播

台灣隊今天勢必得擊敗南韓，且要祈禱日本擊敗美國才有機會晉級。（記者李惠洲攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，大聯盟有5場轉播，近況不佳的大谷翔平，在經過休兵日後將與道奇一起對抗光芒，兩隊在交易大限前都有補強，誰能贏下勝利，請球迷不要錯過！

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2025年第八屆U12世界盃棒球賽，台灣隊戰績2勝2敗，僅次於美日韓的3勝1敗，今天將上演美日和台韓大戰，台灣隊晉級冠軍戰之路尚未絕望，必須祈禱日本擊敗美國，再靠自己擊敗南韓，屆時台美韓將會互咬，將比較對戰優質率決定3國誰晉級冠軍戰。

中職有3場轉播，味全與台鋼在4點開打，還有樂天、兄弟以及統一、富邦之戰；日職也有2場轉播，喜愛中職的朋友請準時收看。

MLB

07：00 道奇VS光芒 愛爾達體育1台、緯來體育

07：10 洋基VS馬林魚 愛爾達體育2台

09：40 紅雀VS教士 華視主頻

10：05 響尾蛇VS運動家 愛爾達體育2台

10：10 遊騎兵VS水手 愛爾達體育1台

WBSC U12世界盃棒球賽

10：28 德國VS巴拿馬

14：20 多明尼加VS日本

18：20 台灣VS美國

轉播：緯來體育、東森洋片、愛爾達體育4台

日職

17：00 巨人VS橫濱 DAZN1

17：00 歐力士VS火腿 DAZN2

中職

18：30 統一VS富邦 愛爾達體育2台

18：30 味全VS台鋼 愛爾達體育1台

18：30 樂天VS兄弟 緯來育樂

熱門賽事、球星動態不漏接

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