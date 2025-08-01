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U12世界盃》182公分巨砲逆轉3分彈力退多明尼加 日本隊有望暌違6年紀錄！

2025/08/01 16:28

日本擊敗多明尼加。（WBSC提供）日本擊敗多明尼加。（WBSC提供）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃日本隊今靠佐橋陸公在3局下夯出逆轉3分彈，加上多明尼加全場發生6次守備失誤，敗掉4分差領先，終場日本隊以10：6奪下重要一勝，睽違6年晉級冠軍戰的希望濃厚。

日本隊首局靠多明尼加單局2次失誤，率先攻下1分，但在2、3局遇上多明尼加反攻，被敲包含帕尼亞瓜2分彈的5支安打，一度以1：5落後。採取投手車輪戰的日本隊，幸大貴2局上掉2分，佐橋陸公則掉3分。

3局下，日本隊反攻，靠安打、失誤和保送攻佔滿壘，原本多明尼加能靠右外野手李維拉回傳本壘的雷射肩化解危機，未料捕手米尼耶沒接好，不僅讓日本隊跑回1分，河津勇誇敲安延續攻勢，182公分的佐橋陸公夯出逆轉3分彈，開啟6分大局，反以2分差領先超前。

多明尼加在5局上反攻，單局雙安出擊，捕手米尼耶又敲適時安打，追回1分，米尼耶此役超神勇，猛打賞灌進3分打點，但無助於多明尼加奪下勝利，5局下又被日本隊攻下3分，澆熄反攻氣焰。

日本隊擊敗多明尼加隊，複賽戰績3勝1敗，取得晉級冠軍戰的有利地位，多明尼加則是0勝4敗，無法晉級決賽。台灣隊今晚6點半要強碰同為2勝1敗的美國隊。

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