澳門賽》台灣第一女雙謝沛珊/洪恩慈化解5賽末點 大逆轉晉4強

台灣女雙組合謝沛珊/洪恩慈擊敗對手。（資料照，記者陳志曲攝）

李冠霖／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣第一女雙謝沛珊／洪恩慈今天在超級300系列澳門羽球公開賽，於第2局共化解對手5個賽末點，最終耗時80分鐘以19：21、26：24、21：15逆轉香港對手曾曉昕／呂樂樂，挺進女雙4強。

世界排名12的謝沛珊／洪恩慈本季最佳表現為6月收下台北公開賽冠軍，如今也要積極爭取參加年終總決賽的機會，因此在澳門賽也要爭取佳績。

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謝沛珊／洪恩慈今天首局雖然分數都很近，卻是一路落後也只能讓出，由世界排名27的曾曉昕／呂樂樂先下一城。謝沛珊／洪恩慈在第2局克服5：10落後，在技術暫停後也一度取得領先，但卻又被香港組合拉開，且對手也先來到20：16，謝沛珊／洪恩慈也有穩住陣腳不僅化解4個賽末點，再加上20：21落後也追平，最後也死裡逃生扳平戰局。

大難不死的謝沛珊／洪恩慈，決勝局就有找到壓制對手的方法，最後鏖戰80分鐘將晉級門票收下，也是兩人繼台北賽後再度挺進4強。另外，林琬清／林芷均則以22：20、21：19打敗美國組合，合拍後首度躋身4強。

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