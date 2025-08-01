U12世界盃》日本隊巨砲的鞋子尺寸 監督直呼：無法想像！

日本隊監督大久保秀昭透露，佐橋陸公（中）鞋子尺寸是32號。（WBSC提供）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃日本隊身高182公分的佐橋陸公，今天3局上投球掉3分，但在3局下又夯出逆轉3分彈，率隊以10：6奪下重要一勝。日本隊監督大久保秀昭透露，佐橋陸公鞋子尺寸是32號，「（大到）無法想像！」

182公分的佐橋陸公當初報名U12世界盃日本隊海選，光是資料就讓大久保秀昭眼睛為之一亮，「這麼高的小孩，看了投球影片和數據後，決定把他選進來。」原本對佐橋陸公的投打都很期待，但來台灣前卻騎腳踏車摔倒，臉上縫了3至4針，錯過不少練習，導致狀況不是最好，但近期已逐漸回穩。

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佐橋陸公和另一名中繼投手大原颯二郎，原本對墨西哥都表現不理想，前者掉6分，後者也掉1分，今天對多明尼加也都回穩，助隊率先搶下第3勝，睽違6年晉級冠軍戰的希望濃厚。大久保秀昭表示，日本隊集訓只有3天，但這幾天表現下來，已慢慢有凝聚力，比較像一支團隊。

日本隊擊敗多明尼加隊，複賽戰績3勝1敗，取得晉級冠軍戰的有利地位，多明尼加則是0勝4敗，無法晉級決賽。台灣隊今晚6點半要強碰同為2勝1敗的美國隊。

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