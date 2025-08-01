中職》王博玄記錯出局數 洪總卻「機會教育」黃劼希：要動腦

黃劼希。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹前天結束和中信兄弟二連戰後昨休兵一天，今在高雄澄清湖主場迎戰味全龍，只是前天比賽過程中發生右外野手王博玄記錯出局數導致兄弟多得分，結果回到休息室卻出現台鋼總教練洪一中在叮嚀二壘手黃劼希的畫面，也引來球迷討論；洪總今天賽前表示，他確實是在叮嚀黃劼希，因為那是內野基本功，明知道右外野手記錯出局數，在場上就該想好下一步要怎麼做，當下那種情況接到回傳球後，就該傳回本壘設法製造出局數，而不是傻傻地傳給游擊手，當下就讓球隊多失1分。

洪總認為，記錯出局數是場上常會發生的事情，但重點是下一步該如何「止血」，就是目前台鋼年輕球員必須要學習的事，「我是要跟這些年輕人講，在場上的任何狀況，都要學習，這就是狀況的一種。」

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還原當天比賽情況，台鋼打完6局上半以2：9落後兄弟，6局下兄弟1出局後，岳政華擊出二壘安打，結果2棒宋晟睿再擊出右外野飛球遭到王博玄接殺，而王博玄當下明顯以為已是3人出局，想到後再緊急回傳給二壘手黃劼希後，岳政華已全力回本壘衝，但黃劼希並未直接傳本壘，而是轉傳給游擊手曾子祐，也導致球再經過一次「轉手」後再傳本壘已來不及。兄弟不但再得1分，隨後又靠連兩支安打再下一城，終場就以11：2大勝台鋼。

「我就告訴劼希，你明知道他（指王博玄）記錯，你在場上必須要觀察，知道壘上跑者一定會跑，就要知道自己下一步怎麼做。」洪總在該半局結束後，就在休息室對黃劼希比出用手指腦袋的樣子，告訴他在場上必須要學習動腦，因為那是內野手的基本功，「我不斷地告訴這些年輕球員，不管你想得通想不通，就是要學習動腦，等久了以後，只要你每次都有想有做，到最後你就懂得動腦。」

王博玄。（資料照，記者廖耀東攝）

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