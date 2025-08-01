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中職》傷癒復出先發打第三棒 林立這樣說

2025/08/01 18:37

樂天桃猿林立。（記者陳志曲攝）樂天桃猿林立。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿看板球星林立今天傷癒復出，繼6月15日重回一軍先發陣容，守右外野打第3棒，他表示，一軍比賽強度比二軍高很多，但最近二軍賽事不是取消就是延賽，今天恐怕不是三振就是雙殺打，但只要上場就盡全力。

林立今年兩度因為受傷下二軍休養，本季出賽34場只比2017年菜鳥年13場多，他表示，今年先是腳不舒服，然後手也有狀況，不知道為何會休息這麼久，有些傷看起來沒什麼，但可能是長期累積，這幾年都這樣打打停停，「遇到受傷就是休息，硬撐沒有比較好。」

林立指出，棒球是競爭的運動，不一定非要有誰不可，當他受傷的時候，位子就交給別人，當他傷癒復出，再去把位子搶回來，即便季初打擊狀況很好，因為身體出狀況陸續退出排行榜，雖然覺得可惜，但大家都是公平競爭。

林立認為，二軍本來就很辛苦，最近又有天候、球場等因素，連室內訓練都不容易，雖只打3場復健賽就回一軍，很高興復出首戰是在大巨蛋，不會有因雨延賽的問題，既然被排上場就要盡全力，「很久沒在一軍比賽，今天大概不是三振就是雙殺打。」

林立最快明年季後成為自由球員，近年頻頻受傷可能影響身價，但他覺得，就跟獎項一樣，只要受傷就不用想太多，還可以出賽最重要，但也不禁苦笑說：「可能上帝不想要我FA吧？」

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