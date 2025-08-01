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中職》「進職棒受過最嚴重的傷」 曾峻岳終於重返一軍

2025/08/01 18:38

曾峻岳。（資料照，富邦提供）曾峻岳。（資料照，富邦提供）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將「火球男」曾峻岳在5月16日因右膝肌肉緊繃下二軍，相隔77天，今天終於重返一軍，悍將投手教練許銘傑指出，曾峻岳剛回來，初期角色絕對不會是守護神，視戰況讓他登板；意即悍將守護神仍是張奕，現階段布局投手沒有固定人選。

日前許銘傑表明，曾峻岳球速要回到150公里才能重返一軍，如今達標回歸戰線。許銘傑說，之前曾峻岳球速出不來比較讓人擔心，目前狀況看起來是好的，不過還是要看比賽投球感覺，以及隔天身體回復的情形。

曾峻岳表示，5月剛下二軍不久又拉到右後大腿，因此延緩復健進度，這是他進職棒以來受過最嚴重的傷，現在傷勢都已經好了，許銘傑教練是在保護他，不希望他在沒達到最佳狀態回到一軍，如果受傷又是第2次傷害。

曾峻岳說，前幾場出賽球速沒那麼快是因為還在調整變化球，後來教練致電告知還是需要他的球速，前幾天自辦賽有投到152公里，可能教練覺得要正式比賽才行，前天在二軍賽就以直球為主，投到150公里。

本季曾峻岳出賽11場戰績0勝3敗，另有1次中繼成功和6次救援成功，防禦率2.53，每局被上壘率1.50。

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