足球》高雄Attackers FC力退中市國安 教練分析關鍵

高雄 Attackers FC U13組擊敗中市國安（官方提供）

〔記者吳孟儒/綜合報導］Formosa 7s國際七人制足球錦標賽進入第三天賽程，U13組地主隊 Kaohsiung Attackers FC面對全國校隊冠軍台中國安國小，憑藉靈活的攻守調度與流暢的跑位戰術，以 5:2 拿下關鍵勝利，成功守護主場榮耀。

比賽甫開場，地主隊僅兩分鐘內即連下兩城，展現出對勝利的強烈渴望，後衛陳柏翰一記穿越直塞球，找到前插空檔的陳柏諺，後者起腳破網，展現絕佳默契，為球隊打開勝利之門。

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雖然中市國安在戰前針對Attackers主將、13號前鋒顏鼎紘設下針對性防守，但顏鼎紘憑藉出色的盤帶能力與場上位置轉換，不僅在邊路與中路製造多次威脅，更在終場前梅開二度，成為球隊制勝功臣。

「我們球員在快速傳導上還有困難，今天對方防守壓迫也做得很好，讓我們一度受限。但能夠拿下這場勝利，關鍵在於我們球員們具備多位置的適應能力，進攻跑位流動做得很完美，才能創造出得分機會。」總教練翁偉賓期許球員們，在後續賽程中繼續保持靈活與團隊性，「七人制比的是空間與決斷，接下來希望孩子們能更敢做球、更主動要球，累積比賽經驗，打出自己的風格。」

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