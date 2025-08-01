UBA》首屆北市大盃籃球邀請賽15日登場 8支勁旅交鋒驗收暑訓成果

北市大盃籃球邀請賽將在天母體育館登場。（主辦單位提供）

〔記者盧養宣/綜合報導〕臺北市立大學將首度舉辦「北市大盃籃球邀請賽」，邀請7支UBA公開一級男子籃球強權，齊聚北市大主場的天母體育館，自8月15日至8月21日展開為期7天的單循環賽事，為各隊新賽季備戰揭開序幕。

首屆北市大盃邀請到健行科大、臺灣師大、輔仁大學、臺灣藝大、國立體大、義守大學、臺灣大學以及臺北市大齊堂參賽，8支UBA 勁旅齊聚，以單循環激烈交鋒，賽事在8月中下旬辦理，正值各隊完成陣容磨合，是新秀展現實力的最佳時機。

請繼續往下閱讀...

北市大總教練范峻誠表示，「北市大男籃球隊雖然在新賽季將於公開二級重新出發，但也盼藉由與一級高球隊的交流切磋，持續挹注高強度能量的累積。」

本賽事獲得臺北市立大學校方的大力支持，無論是過去長期對運動科學資源的投入，或者本次賽事辦理於人力、場館及資源上的全力挹注，皆充分展現校方對體育運動的高度重視。此外亦包含：Wabo籃球風、鈞豐建設、虹揚印刷、天鉞科技、沐光漫旅、以勒石材、活動王、本意BENYI等贊助單位的鼎力支持。透過國際級場館與完整賽事規格，為各隊暑期整合階段打造高強度、高水準的實戰舞台。

北市大盃籃球邀請賽將在天母體育館登場。（主辦單位提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法