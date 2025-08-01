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中職》韋宏亮隨隊一軍 言談中展現「轉回先發」的企圖心

2025/08/01 19:08

韋宏亮。（記者倪婉君攝）韋宏亮。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹今年選秀狀元韋宏亮今天隨隊一軍，總教練洪一中表示先讓投手教練看一下他的狀況，接著會安排到二軍出賽，而韋宏亮則表示之前在新北市成棒隊時都有持續維持訓練，他自己當然渴望趕快上一軍出賽，也表示今年就先把中繼後援角色扮演好，「轉先發的話，明年再看教練團安排。」

19歲的韋宏亮日前已和台鋼達成簽約金570萬及140萬激勵獎金合約共識，昨天則完成體檢，今天首次隨隊一軍，洪總表示，他這幾天就先讓投手教練看一下狀況，之後就會安排二軍出賽，「等到二軍比賽完，再看要不要登錄。」

來自鶯歌工商的韋宏亮在高一就受到美、日職球探注目，高二因動韌帶置換手術缺席賽場，在鶯歌教頭王傳家建議下，高中畢業後先到新北市成棒隊磨練，今年參加選秀在第1輪第1順位就獲得台鋼青睞，成為隊史第3位狀元郎。韋宏亮表示，對中繼這一塊滿熟悉的，在新北市成棒隊也有過連續四天出賽的經驗，但他強調其實先發、長中繼或後援都有在丟，就看教練團安排定位。

由於台鋼將他視為牛棚即戰力，韋宏亮也做好今年做好後援角色的心理準備，並以球隊守護神林詩翔為榜樣，只是他言談中仍透露轉回先發角色的渴望，「希望明年可以轉先發，拚個新人王！」

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