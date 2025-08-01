U12世界盃》遭美國隊逆轉吞關鍵1敗！ 台灣隊明對南韓非贏不可

美國6：5逆轉台灣。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃台灣隊一度取得5：1領先，可惜5局下被美國隊猛灌4分的追平大局，6局下再被擊出再見安打，終場以5：6吞下關鍵一敗。

U12世界盃台灣隊今天首局就有攻勢，來自台北東園少棒的陳啟盛，本屆賽會打擊手感超火燙，除了對澳洲隊2支0，其他6場比賽都敲安，今首局在謝承濬四壞保送上壘後，一棒夯出二壘安打，送回球隊第1分，先馳得點。

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台灣隊在1局下2出局被美國隊奇科德羅夫敲二壘安打，加上二壘手發生接球失誤，遭美國隊追平比分，但台灣隊很快在2局上回敬攻勢，李秉容二壘安打開局，再靠捕逸上三壘，何羣用短打執行成功，台灣隊強迫取分攻下超前分，胡誠恩再補上適時安打，單局攻2分。

威爾海特賽前在盃賽對捷克和南韓投2.2局無失分，防禦率是完美的0，未料對台灣隊僅投45球，1.2局被敲3支安打又投2次四壞，失掉3分遭KO退場。

美國先發威爾海特被KO無關勝敗。（記者李惠洲攝）

台灣隊先發投手李秉容連續2場先發，都在第2局遇到控球問題，對美國隊連投2次四壞退場，陳啟盛相隔6天登板，即便1出局二壘手接球失誤、錯失雙殺化解危機的局面，陳啟盛依然冷靜在滿壘製造內野飛球出局，最終面對全壘打和打點雙冠王瓦拉德斯更猛飆三振。

台灣小將前半段對美國打出好表現，但在5、6局遭逆轉吞敗。（記者李惠洲攝）

4局上，台灣隊靠2次四壞和林楷宸的短打安打攻佔滿壘，美國隊火球男瓦拉德斯成功讓李尚澄敲出內野高飛球，未料二壘手戲劇性漏接，免費奉送台灣隊2分。

台灣隊救火隊陳啟盛在2至4局完美封鎖美國隊，卻在5局下遇到美國隊大反攻，四壞球開局後，單局被敲4支安打，麥基的二壘安打更是一棒追平比分。6局下，美國隊奇科德羅夫敲出再見安打。

台灣隊吞下關鍵一敗，戰績2勝2敗，美國隊跟日本隊都拿到3勝1敗並列第一，如果要晉級冠軍戰，明天對上南韓隊的比賽非贏不可。

台灣先發李秉容也被KO。（記者李惠洲攝）

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