中職》終於突破「7月魔咒」 林安可有更在乎的事

林安可。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕統一獅強打林安可今天以15票全票獲選7月打擊月MVP，一掃個人以往7月打擊總是低迷不振的陰霾，他說，「希望能繼續維持，球季不是只打1個月，穩定輸出對球隊會比較好。」

攤開數據，扣除本季不算，林安可生涯在7月總共只敲8轟，打下25分打點，159打數敲38安，打擊率2成20，今年終於突破「7月魔咒」谷底反彈，本季7月狂敲8轟外帶24分打點，56打數敲18安，打擊率3成21。

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林安可7月狂轟猛炸，台鋼雄鷹洋砲魔鷹7月僅1轟，目前林安可以19轟緊追榜首魔鷹的20轟，他說，「這陣子魔鷹因為家裡的關係，表現有點下滑，等他OK的話會更不一樣，可能要打到最後1場才會分勝負，能否拿到全壘打王等到球季結束再說，盡力去表現。」林安可曾在2020年拿下全壘打和打點王。

台南球場受颱風影響，下半季確定無法安排例行賽，獅隊被迫繼續流浪，林安可表示，對團隊一定會有影響，住宿、移動都很麻煩，自己主場使用東西也比較方便、習慣，這幾個月都要跟別人借場地，更多的外宿，不過遇到也沒辦法，自己要去適應。

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