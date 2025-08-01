高雄企業挺在地球隊 砸百萬為台鋼雄鷹讚聲

呈祥保經董事長黃奕綱為台鋼雄賽事開出好球。（記者許麗娟翻攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕中華職棒下半球季上月起開打，為力挺高雄在地球隊台鋼雄鷹，高雄起家的保險經紀公司今（1）日宣布將成運動戰略合作夥伴，投入150萬元力挺球隊，今日台鋼雄鷹在澄清湖棒球場對戰味全龍隊，企業主管獲邀到場為賽事開球，並邀集300名員工到場為台鋼應援。

呈祥保經公司近期力挺高雄在地的職業隊，去年底贊助TPBL高雄全家海神職籃隊，隨著職籃球季告一段落，今年則與台鋼雄鷹合作，今日董事長黃奕綱與執行長田安雄獲球隊之邀，在澄清湖球場為台鋼的主場賽事擔任開球嘉賓，雖然高雄天氣不穩定，雨勢一陣一陣，但也順利開球和開打。

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黃奕綱表示，棒球是台灣的國球，公司同仁得知與台鋼雄鷹成為戰略合作夥伴後都非常興奮，這次除了以球場廣告支持台鋼，也首創在右外野觀眾席加上椅套，規畫專屬的應援席，未來台鋼賽事，也會鼓勵員工到場觀戰應援，用熱情一起支持台灣棒球。

高雄在地企業為台鋼雄鷹主場比賽開球。（記者許麗娟翻攝）

台鋼雄鷹領隊劉東洋（左3）與贊助企業的主管合影。（記者許麗娟翻攝）

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