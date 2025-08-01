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中職》問橫田教練「疲勞期該怎麼辦？」昨日壽星林詩翔有「心」啟發

2025/08/01 19:36

林詩翔。（資料照，記者陳志曲攝）林詩翔。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹守護神林詩翔昨過24歲生日，其中一個願望就是每一場比賽都不要受傷、順利完賽，而他目前38場出賽和39局投球都是全隊牛棚最多，卻仍不以為意地說：「如果這樣都撐不下去，就沒辦法打職棒了。」並透露曾詢問投手教練橫田久則該如何度過疲勞期，對方回答：「你的戰鬥意志要夠強烈，才有辦法撐過疲勞。」

林詩翔目前以17次救援成功和兄弟黃恩賜並列聯盟救援王，本季的好表現讓經典賽台灣隊總教練曾豪駒都注意到了，他表示現階段不會去想明年經典賽的事，把眼前的季賽投好比較重要。昨休兵日雖仍練球，林詩翔仍把握晚上時光和家人共度生日，「第一個生日願望，就是每一場比賽都不要受傷、完成比賽，第二個就是達成自己設定的目標。」

台鋼總教練洪一中認為林詩翔進入所謂的「撞牆期」，他自己認為這是一定會發生的事，重點是要如何在疲勞的狀況下去丟球，雖然很難，但他就是要努力去克服，「就像橫田教練說的，你跟人家在上面對決的時候，要有贏過對方的心理，想跟人家對決的心態要更強烈，才有辦法突破疲勞的狀況。」

林詩翔坦言，現階段的牛棚投手都進入疲勞期，有時候心有餘而力不足，或許心理感覺不累，但身體就是明顯疲勞，「好球投進去，就一定會被打。」他認為，目前在場上的專注能力要比開季時更高，「要想辦法更專注好好思考投球。」

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