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中職》樂天桃猿本週5場都在大巨蛋 古久保健二：不用擔心因雨延賽

2025/08/01 21:01

樂天桃猿總教練古久保健二。（記者陳志曲攝）樂天桃猿總教練古久保健二。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿去年只在台北大巨蛋出賽5場，今年光是本週就有5場，雖然都是客隊卻更像主隊，甚至八月要來大巨蛋10次，總教練古久保健二表示，在大巨蛋比賽的好處，在於不用擔心因雨延賽，如果台灣北、中、南各有1個巨蛋，會是最理想的狀況。

樂天去年只在上半季在大巨蛋出賽5場，今年暴增至27場，其中12場是主場、15場是客場，最特別是本週5場都在大巨蛋，都擔任客隊在三壘側，差別只是一壘側的主隊從富邦悍將換成中信兄弟，許多球員都不諱言，有種「這一整週好像把主場換到大巨蛋」的錯覺。

古久保指出，本週5場雖都在大巨蛋，畢竟每天都要往返，還是在桃園主場比較方便，中職從八月起在大巨蛋的比賽確實比較多，各隊來的次數也增加很多，雖然一走進大巨蛋就覺得很冷，但是不會有延賽的問題，投手輪值可以確實安排，在這個溫度下練習與比賽，球員的疲勞感也會減輕。

古久保表示，以台灣的天氣型態，希望還可以再蓋兩個巨蛋，北、中、南各有1個是最理想的，得知最快的台中大巨蛋預計2030年前落成啟用，他笑說：「那時我可能已經不在台灣了。」

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