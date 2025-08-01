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中職》開砲後出現「大場面」 曾頌恩：怎麼我都是最後一個？

2025/08/01 21:18

中信兄弟曾頌恩（右）跑回追平分。（記者陳志曲攝）中信兄弟曾頌恩（右）跑回追平分。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕曾頌恩去年首次達成單季10轟，今年直到前天才擊出本季首轟，有趣的是，比賽在他開砲後出現「大場面」，等他發現後變成中信兄弟最晚跑進場上的球員，讓他苦笑說：「怎麼每次我都是最後一個？」

曾頌恩前天對台鋼雄鷹3局下，於許基宏轟出滿貫彈後跟上兩分彈，他指出，開季設定的目標是15到20轟，今年的成績卻有很大差距，球季都過一半才出現首轟，當下的動作如果有點大，只是一種自然反應，因為很開心想激勵自己，希望能把好的手感維持下去。

曾頌恩本季首轟不僅在今年全壘打大賽奪冠後出現，還剛好在第二個小孩出生後，他表示，參加全壘打大賽對首轟出爐多少有點幫助，因為春訓與季後訓練都沒有往年順利，導致肌力與揮棒機制都有點跑掉，透過全壘打大賽3分鐘的全力揮擊有找回一些感覺，小朋友出來也有帶來運氣。

該役江坤宇在他開轟後，第1球就挨觸身球，造成兩隊板凳清空，他笑說，這已經是他第三次最晚跑進場上，「去年有兩次，都是我守備完走外野回來，聽到觀眾在叫，才發現大家都已經衝出去，那天是剛打擊完回來還在脫護具，一轉頭發現，怎麼人都不見了？」

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