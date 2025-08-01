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游泳世錦賽》墨西哥黑馬102.60分奇蹟一跳逆襲奪金！中國10連霸夢碎

2025/08/01 21:43

〔體育中心/綜合報導〕2025年新加坡世界游泳錦標賽，男子3公尺跳板決賽爆出大冷門，來自墨西哥的21歲小將伊巴拉（Osmar Olvera Ibarra）在關鍵第5跳跳出102.60的高分，最後一跳也頂住壓力，以總分529.55分逆襲奪金，粉碎中國隊在該項目的10連霸夢想。

賽前中國隊被外界看好能再度包辦冠亞軍，曹緣與王宗源兩位奧運金牌名將被中媒稱作「雙保險」，決賽前4輪跳完，曹緣以344.80分位居第1，王宗源335.85分位居第2，伊巴拉則以329.45分位居第3緊追在後。

然而，到第5輪伊巴拉祭出高難度109C動作，驚天一跳竟拿下102.60分，一舉超越中國雙雄，以0.55分的些微差距反超至第1位，讓全場氣氛瞬間沸騰。決勝第6輪，伊巴拉再度展現強大心理素質，以97.50分穩住領先，把巨大壓力留給中國雙雄，曹緣109C雖有91.20分進帳仍無法逆轉，最後出場的王宗源109C則得到96.90分，依舊未能超車。

最終伊巴拉以529.55分奪金，替墨西哥拿下該項目的世錦賽首金，寫下歷史新頁，同時粉碎中國隊挑戰連續10屆奪金的統治紀錄，曹緣以522.70分拿下銀牌，衛冕冠軍王宗源則以515.55分收下銅牌。

伊巴拉（中）奇蹟一跳逆襲奪金。（歐新社）伊巴拉（中）奇蹟一跳逆襲奪金。（歐新社）

游泳世錦賽》墨西哥黑馬102.60分奇蹟一跳逆襲奪金！中國10連霸夢碎伊巴拉（中）奇蹟奪金，中國好手曹緣與王宗源也很有風度地與他合照。（歐新社）

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