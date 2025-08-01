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足球》日本大津高中5球完勝 教練點出與台灣選手的差異

2025/08/01 22:07

日本大津高中完勝。（官方提供）日本大津高中完勝。（官方提供）

〔記者吳孟儒/綜合報導］Formosa 7s國際七人制足球錦標賽進入第三天賽程，來自日本的大津高中，在U16組賽事以 5:0 完封來自台灣的陽信北競企甲梯隊，展現出日本青少年足球強隊的高度整合與技術成熟度。

此賽事開賽初即呈現一面倒局勢，大津高中以壓迫式的高節奏打法完全主導比賽節奏，而球風強調「球權轉換的即時反應」，一旦球權丟失，立刻組織多人壓迫，將主控權迅速奪回，並立即發起下一波進攻，整場比賽幾乎沒有給對手思考與組織的空間，陽信北競難以適應對手的壓迫強度與轉換速度，最終以零封收場。

教練若杉拓哉表示：「我們球員在進場前，已經對每場比賽做足功課。我們強調的是預判與場上連動，球在什麼區域、怎麼轉換，下一步要怎麼動作，選手要在腦中先跑過畫面，才能跟上比賽的強度與速度。」他指出，日本的青訓體系從小學就強調自律與自我管理：「我們每週會規劃訓練計畫、比賽反思，選手會在週末比賽後主動找出自己的課題，並利用週一到週五早上進行補強訓練，這些都是他們的日常習慣。」談到與台灣球員的差異，若杉教練直言：「速度大家都很快，但敏捷度與細節的重視，是目前日本選手的優勢。例如如何停球、如何在拿球後瞬間做出選擇，這些小地方是我們特別重視的部分。」他也指出，比賽的強度與環境差異是挑戰，但正因如此，更能讓雙方選手都有所學習與成長。

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