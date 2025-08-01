U12世界盃》台灣隊仍有1個希望 教頭：現在放棄就輸了

台灣不敵美國。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃台灣隊今一度5：1領先，可惜5局下崩盤遭攻4分追平，打出氣勢的美國隊最終靠奇科德羅夫敲出再見安打，終場台灣隊以5：6吞下關鍵敗仗。

台灣隊抗美一戰準備王牌後援陳啟盛在牛棚待命，2局下就提前上陣救火，霸氣三振全壘打瓦拉德斯化解滿壘危機，隨後在3至4局都無失分，加上隊友打線援護取得4分領先，眼看有望奪下抗美勝投，5局下卻不幸崩盤，單局被美國隊敲4安失掉4分，最終77球退場成為悲劇英雄，鍾定栩在7局下救火為時已晚，被敲再見安。

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談到第5局的換投時機，台灣隊總教練章子健坦言確實很掙扎，畢竟陳啟盛該局仍有壓制力，球速保持113、114公里，相信他可以撐下去，「4分領先，想說讓投手群不要燒這麼快⋯小朋友都盡力了，細節做不好的部分由教練來承擔。」

台灣隊戰績2勝2敗，僅次於美日韓的3勝1敗，明將上演美日和台韓大戰，台灣隊晉級冠軍戰之路尚未絕望，必須祈禱日本擊敗美國，再靠自己擊敗南韓，屆時台美韓將會互咬，將比較對戰優質率決定3國誰晉級冠軍戰。

章子健直言，這支台灣隊的特色是不容易被打散，總是會在休息室互相鼓勵，也不會讓球隊跌落谷底，「現在放棄就輸了，相信心態能重整起來。」

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