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U12世界盃》胡誠恩「我幫你出氣」 林楷宸坦言有嚇到

2025/08/01 22:37

林楷宸。（記者李惠洲攝）林楷宸。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃主要擔任台灣隊九棒的林楷宸，今天終於靠拿手絕活「突襲短打」點出本屆第1支安打，4局下更在三壘防區大秀飛撲美技，對美國隊的高張力一戰攻守俱佳，賽後卻想起對澳洲因表現失常而落下的眼淚。

來自新竹關西少棒的林楷宸，在母隊都擔任開路先鋒，由於上壘率高，章子健安排九棒，跟好友胡誠恩形成「九一連線」，但盃賽前2戰很煎熬，首戰對古巴隊遭觸身2次，第2戰對澳洲心急如焚，2出局也想靠短打上壘，導致信心崩盤而落淚。

林楷宸回想，那一場對上澳洲，家人有來現場，卻4次打席都沒打好，比完賽落下眼淚，「這裡（台灣隊）跟學校不一樣，在學校只為校隊，這邊是為國而戰，壓力很不同。」

胡誠恩是來台灣隊才交到的好朋友，契機是李秉容家長幫大家剪頭髮時，林楷宸見胡誠恩的新造型很像「澎澎」，對他哈哈大笑。胡誠恩不甘示弱，指著身高僅146公分的林楷宸說他是「丁滿」。迪士尼的經典電影《獅子王》，串起兩人的友誼。

胡誠恩在預賽看見好友被古巴隊多次觸身，氣得用眼神怒瞪投手，原本林楷宸並不知情，是胡誠恩回板凳後才告訴他，「我是幫你出氣的！」一句話嚇到林楷宸，連忙安慰胡誠恩並告訴他，「我沒事啦！」

而林楷宸對澳洲隊4支0流下的不甘心眼淚，胡誠恩也是第一個安慰他的隊友，「每個人都會失敗，就算是很強的大谷翔平，他也會。」

截至今賽前，林楷宸前6場出賽都無安打，即便打擊率都是0，但靠3次四壞和3次觸身，外帶全隊最多的5盜，跑回4分。今天抗美一戰，他2打數敲1支安打，又跑回1分，只是可惜未能助隊拿下勝利，面對台灣隊剩下的最後2場戰役，林楷宸說：「國小生涯最後2場比賽了，希望不要留下遺憾。」

胡誠恩敲安得分。（記者李惠洲攝）胡誠恩敲安得分。（記者李惠洲攝）

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