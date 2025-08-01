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中職》這樣有危險！洪總、葉總都同意5局成賽後裁定 主審堅持等到6局下有理由

2025/08/01 22:46

台鋼與味全握手言和。（台鋼雄鷹提供）台鋼與味全握手言和。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹在澄清湖主場和味全龍之戰因雨神一再搗亂，直到6局下1出局後裁定雙方0：0和局，只是雙方教頭洪一中和葉君璋其實都同意5局成賽後就能裁定比賽，認為這樣的場地對於球員來說有危險，但主審王俊宏則認為，5局成賽後場務人員評估還可以進行比賽，「如果當時就收起來，球迷是付費來的，要對得起球迷。但到了6局下的話，評估後面還有雨勢，場地已經無法負荷，球員也會受傷」。

開賽前10分鐘下起大雨，澄清湖球場上演的台鋼雄鷹和味全龍之戰延至晚上7點40分才開打，但雙方先發投手吉田一將和艾璞樂展現高效率好投，前5局投完各只被敲出2安無失分。只是6局上雨神又來亂，比賽延到9點40分才復賽，台鋼也換上首任後援投手施子謙中繼1局無失分，而龍隊則由艾璞樂續投，但飆出1次三振後，現場雨勢再起，最終裁定0：0和局，由投5.1局無失分的艾璞樂拿下單場MVP。現場觀察在5局結束時，王俊宏分別到休息室詢問雙方教頭的意見，兩隊教頭也都同意可以裁定，只是後來仍決定要整理場地。

葉總表示，「因為這個雨已經連續下好幾天，表面好像沒什麼水，但你看多少人滑倒，我覺得是有危險。看到選手已經有安全疑慮，應該就當機立斷不要打。」洪總也認為，這樣實在有危險，雨已經連下好幾天，導致草皮都無法修剪而過長，「現在草地的草很長，只要一長，水都會藏在裡面，選手很容易發生狀況。」

王俊宏則指出，掀開帆布的時候，如果場務人員評估還可以打，就必須對得起球迷，但到了6局下，雨再下下去，場地無法負荷，球員也會受傷。

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