WTT挑戰賽》新生代左派勢力崛起 郭冠宏、張佑安攜手挺進男單16強

郭冠宏力退印度好手塔卡爾，闖進男單16強。（取自WTT官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕國內兩名左手新星郭冠宏、張佑安，在2025年WTT伊瓜蘇（巴西）球星挑戰賽男單賽事都連闖兩關，攜手挺進男單16強，黃怡樺和李昱諄也順利晉級女單16強。

16歲的郭冠宏首輪先以3:1解決世界排名144的波多黎各選手納蘭霍，32強迎戰世界排名45的印度好手塔卡爾，小郭首局在5:9落後下連拿6分後來居上，也打出氣勢，最終以11:9、9:11、11:9、11:7獲勝，16強將對決世界排名40的日本名將宇田幸矢。

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19歲的張佑安首輪則以直落三收拾法國雙打好手鮑拉薩德，32強再以11:6、11:5、11:6輕取世界排名66的德國小將柏提爾斯梅爾，寫下對戰3連勝，16強或將遭遇世界排名第3的地主名將卡德拉諾。

世界排名82的黃彥誠在32強賽則以0:3不敵世界排名12的德國名將杜達。黃彥誠和郭冠宏的組合在男雙8強賽，則以3:2力退印度組合德塞/蘇拉瓦朱拉，4強將對上世界排名第10的印度組合塔卡爾/沙赫。

女單方面，世界排名36的黃怡樺以3:0擊退世界排名103的巴西女將渡邊勞拉；李昱諄也以直落三收拾智利選手里歐絲，搭上16強列車。剛獲得萊茵魯爾世大運女單銀牌的黃愉偼在32強迎戰世界排名19的巴西一姐高橋布魯娜，苦戰4局後以8:11、13:11、3:11、3:11落敗。

黃愉偼和鄭怡靜的女雙新組合，在8強賽對決日本頭號種子張本美和/大藤沙月，在第4局錯失1個賽末點，決勝局在6:1領先下又連丟7分，最終以6:11、11:8、11:7、11:13、8:11遭逆轉，和4強門票擦身而過。

世大運銀牌黃愉偼在女單次輪不敵巴西名將高橋布魯娜，無緣晉級16強。（取自WTT官網）

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