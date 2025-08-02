世大運混雙金牌專訪》開朗少女楊筑云 提早勾勒生涯最終戰

世大運混雙金牌楊筑云（右）、吳軒毅（左）。（記者塗建榮攝）

記者盧養宣／專訪

台灣隊在2025年萊茵魯爾世大運羽球項目大放異彩，合計拿下2金、3銀、1銅，混雙更包辦金、銀、銅，寫下我國歷史新頁，金牌組合吳軒毅／楊筑云昨接受本報專訪，分享這段驚奇之旅。

「其實雙打都是靠隊友，混雙更不用說，完全沒有我的功勞，我在前場都不知道在幹嘛（笑）。」20歲的楊筑云個性活潑外向，受訪時愈聊愈起勁，還忍不住幽默自嘲，開朗的笑容讓訪談現場輕鬆不少，但事實上，她站上世大運混雙最高的頒獎台前，曾一度因為傷勢深陷低潮，想要就此結束羽球生涯。

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楊筑云兩年前遭遇腰椎傷勢，康復後近期又復發，讓她一度萌生退意，在家人、朋友和防護員鼓勵下，沈澱下來思考後決定再給自己一次機會，其中最不希望看到她放棄的當屬父親，藉由一場又一場的父女談心予以鼓勵，「我回宜蘭的時候，都會跟他到附近的學校操場走路散心，一圈400公尺的操場走十幾圈。」

世大運混雙金牌楊筑云。（記者塗建榮攝）

楊筑云的父親相當熱愛羽球，因此她從幼兒園時期就接觸這項運動，小二正式加入羽球隊，有笑有淚的羽球路就這樣走到現在，「爸爸很嚴格，所以很常邊練邊哭，後來因為羽球能認識很多人，我喜歡交朋友，才繼續打下去。」

對於意義非凡的世大運金牌，楊筑云則坦言，自己的傷勢尚未完全復原，一開始狀態不佳，「前兩場差點以為要下課了，謝謝搭檔的包容，他跟我說放開來打，後面的就交給他。」

這面金牌也當然不是如楊筑云自己所說的「沒有功勞」，搭檔吳軒毅說，比賽都是要仰賴她在網前的主動出擊，中租教練黃博翊則指出，楊筑云力量、速度兼具，「在前場移動速度快，後場也有一定能力。」

被問及羽壇的偶像，楊筑云提起西班牙名將、有「吼叫天后」之稱的瑪琳，「我覺得她氣勢超好，之前高中練球有段時間很愛學她吼叫來營造氣氛，單打組的都會覺得我們怎麼氣氛那麼好，其實教練快被吵死了。」

事實上，楊筑云昨也成功營造現場氣氛，例如她興致一來開始爆自己的料，「小時候媽媽也給我試過一些比較靜態的活動，讓我學鋼琴，但我真的坐不住，直接用腳彈鋼琴，我媽快氣死！」聊到退役時想從事的活動時，她也天外飛來一筆說，自己退役後想嘗試打網球，還分享這次去世大運結識擔任掌旗官的網球選手楊亞依，「我跟她說我退休後想打網球，想交一個會網球的朋友教我。」

楊筑云謙稱「雙打都是靠隊友」，玩笑背後多少帶點遺憾，她是單打選手出身，升高中時因隊友詹又蓁需找新搭檔，加上大同高中單打競爭激烈，因此轉換到雙打項目。

楊筑云提到，單打因為場上的每件事都是獨自完成，相較雙打更有成就感，因此現階段除希望傷勢能盡快痊癒，努力在女雙、混雙項目衝刺排名，20歲的她也已經為最後一舞做好規劃，「我已經想過了，退役前的最後一戰，我要在排名賽報名單打。」

世大運混雙金牌楊筑云、吳軒毅專訪。（記者塗建榮攝）

世大運混雙金牌楊筑云（右）、吳軒毅（左）專訪。（記者塗建榮攝）

世大運混雙金牌楊筑云、吳軒毅專訪。（記者塗建榮攝）

世大運混雙金牌楊筑云（左）、吳軒毅（右）專訪。（記者塗建榮攝）

世大運混雙金牌楊筑云（左）、吳軒毅（右）專訪。（記者塗建榮攝）

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