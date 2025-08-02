世大運混雙金牌專訪》191公分「巨人」吳軒毅大器晚成 想超越偶像葉宏蔚

世大運混雙金牌楊筑云（右）、吳軒毅（左）。（記者塗建榮攝）

記者盧養宣／專訪

台灣隊在2025年萊茵魯爾世大運羽球項目大放異彩，合計拿下2金、3銀、1銅，混雙更包辦金、銀、銅，寫下我國歷史新頁，金牌組合吳軒毅／楊筑云昨接受本報專訪，分享這段驚奇之旅。

「奪金當然很開心，但我覺得最開心的還是金、銀、銅得主都是台灣，站在頒獎台看著3面會旗緩緩升起的瞬間，覺得『哇！好爽！』」吳軒毅談起歷史性一刻，語氣仍掩不住興奮，這是他和楊筑云合拍後第一座國際賽冠軍，也為往後生涯增添不少信心。

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身高191公分吳軒毅外號「巨人」，自小十分好動，小學二年級加入羽球隊，他說，如果當初沒有加入羽球隊，應該也會從事其他運動，「早知道會長這麼高，應該去打籃球的。」

中租教練黃博翊從吳軒毅國二看他成長至今，「他屬於大器晚成型，一開始成績沒有同期隊友出色，大一才升甲組也算晚，但因為具備身材條件加上也很認真，所以一直把他留在隊上栽培，到了成人層級的比賽成績進步得滿快的。」

世大運混雙金牌楊筑云（右）、吳軒毅（左）專訪。（記者塗建榮攝）

23歲的吳軒毅個性悶騷，平時話不多，身為經驗較豐富的學長，比賽由他掌控節奏，「把話留在場上講」，和活潑開朗的學妹楊筑云自2023年開始搭檔後一拍即合，至今溝通無礙，從來沒吵過架。

這對新科金牌組合私下個性「一動一靜」，上場也複製這樣的模式，吳軒毅解釋，「在球場上就是由她在前場主動出擊，我在後場比較像是保護，補她漏的球。」

事實上，吳軒毅／楊筑云今年只合拍出戰2站國際賽，自4月底的台南全大運後就未再攜手出擊，世大運前僅在左營的國訓中心訓練一週就出發德國，不料最後一路過關斬將奪金，也讓吳軒毅笑說，「代表個性真的很合啊，靠默契！」

被問及羽壇的偶像，吳軒毅透露，相當欣賞20歲就在北京奧運勇奪混雙金牌的南韓前雙打球王李龍大，但若將範圍侷限在現役選手，他給了意料之外的答案，提起中租學長葉宏蔚，「他的球技真的很強。」

葉宏蔚是中租球團創始成員，與李佳馨的混雙組合除是上屆成都世大運金牌得主，更曾高居混雙世界前10名，吳軒毅在大同高中國中部一年級時就與大兩屆的學長葉宏蔚同隊至今，因此也發下豪語表示，希望與楊筑云的混雙組合能替球團寫下新歷史，「那我先把目標放在世界第9，將他視為偶像是因為想要超越他！」

世大運混雙金牌楊筑云（左一）、吳軒毅（一），與教練黃博翊合影。（記者塗建榮攝）

世大運混雙金牌楊筑云（左一）、吳軒毅（一），與教練黃博翊合影。（記者塗建榮攝）

世大運混雙金牌楊筑云（左一）、吳軒毅（一），與教練黃博翊合影。（記者塗建榮攝）

世大運混雙金牌楊筑云（左）、吳軒毅（右）專訪。（記者塗建榮攝）

世大運混雙金牌楊筑云（左）、吳軒毅（右）專訪。（記者塗建榮攝）

世大運混雙金牌楊筑云（左）、吳軒毅（右）專訪。（記者塗建榮攝）

世大運混雙金牌楊筑云（右）、吳軒毅（左）專訪。（記者塗建榮攝）

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