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MLB》恭喜！鄧愷威今年首升大聯盟 明生涯初先發對決大都會

2025/08/02 07:15

鄧愷威。（資料照，美聯社）鄧愷威。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人台灣好手鄧愷威今天升上大聯盟舞台，將穿上66號球衣，這是他生涯第二度獲升大聯盟，同時成為自海盜好手鄭宗哲後，今年第二位上到大聯盟的台灣好手。鄧愷威明天將在客場面對國聯東區龍頭大都會。

鄧愷威去年短暫上到大聯盟，出賽4場，共投11局被敲15安包含2轟，失掉12分，賞7次三振、丟8次保送和1次觸身球，防禦率為9.82。

鄧愷威今年續留巨人，本季在3A出賽25場有4場先發，戰績3勝2敗、防禦率3.67，共投54局賞86次三振，被打擊率僅1成94，每局被上壘率為1.11。

其中，鄧愷威近4場3A出賽有3場為先發，本季有4場擔任先發投手，拿到2勝1敗、其防禦率0.46，共投19.2局賞35次三振，被打擊率僅1成06。

巨人將在台灣時間3日凌晨4點10分客場碰上大都會，鄧愷威將先發對決大都會日籍投手千賀滉大，這也是鄧愷威生涯首場大聯盟先發。

鄧愷威屆時將對決史上最貴15年7.65億美元（約新台幣227億）強打索托（Juan Soto）、以及林多（Francisco Lindor）、「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）等強打。

千賀滉大本季先發16場，戰績7勝3敗、防禦率2，共投85.2局賞82次三振。

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