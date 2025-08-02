MLB》洋基認賠殺出！ 寧願吃1.7億薪水也要釋出明星右投史卓曼

史卓曼。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基34歲兩屆明星右投史卓曼（Marcus Stroman）昨天先發面對光芒，主投5局失4分摘勝投。但洋基今天宣布釋出右投史卓曼，也將吃下本季剩餘570萬美元（約新台幣1.7億）的薪水。

現年34歲的史卓曼是在去年以2年總值3700萬美元加盟洋基，上季出賽30場有29場先發，戰績10勝9敗、防禦率4.31。由於史卓曼的表現欠佳，沒有被洋基帶進季後賽名單。

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史卓曼在今年4月12日（美國時間）因左膝發炎影響進傷病名單，直到6月29日才回到大聯盟。史卓曼本季先發9場，戰績3勝2敗、防禦率是偏高的6.23，共投39局被敲44安，賞26次三振、丟16次保送和2次觸身球，被打擊率為2成82，每局被上壘率為1.54。

洋基目前的先發輪值有王牌左投佛里德（Max Fried）、明星左投羅冬（Carlos Rodon）、近期將歸隊的火球男希爾（Luis Gil）、26歲右投沃倫（Will Warren），還有24歲施利特勒（Cam Schlittler）。洋基因此決定「認賠殺出」，把史卓曼給釋出。

史卓曼如果今年能投滿140局，還可獲得2026年1800萬美元的球員選擇權。史卓曼本季薪水為1800萬美元，如今被釋出後，根據合約內容，洋基還需支付史卓曼剩餘570萬美元的薪水。

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