MLB》本季表現大躍進重返大聯盟 美媒點出鄧愷威超殺數據

26歲台灣右投鄧愷威本季首度升上大聯盟。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人今天宣布將26歲台灣右投鄧愷威拉上大聯盟，明天將迎來大聯盟生涯首度先發，將對上大都會日籍強投千賀滉大。美媒撰文點出鄧愷威本季改善了控球不佳缺點，表現與去年相比有了很明顯的進步。

鄧愷威本季首次被升上大聯盟，他去年曾在大聯盟後援4場，季後被球隊不續約釋出，隨後與巨人隊簽下小聯盟合約，今年整季都待在小聯盟3A，本季出賽25場，其中有4場為先發，拿下3勝2敗、2次救援成功，累積54局投出86次三振，防禦率為3.67。

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美媒《MLBTradeRumors》指出，鄧愷威在小聯盟一直都具備優異的三振能力，但控球一向是他的弱點，然而，今年的保送率是他自新人聯盟以來最佳的，三振率高達38%，而保送率為9.3%，他去年在3A的保送率為12%，三振率僅17.3%，防禦率高達8.60，成績十分不理想，相比之下，今年的表現明顯進步許多。

目前巨人先發投手戰力吃緊，魯普（Landen Roupp）因手肘發炎進入傷兵名單，伯德松（Hayden Birdsong）也因表現不佳被下放3A，雖然先後升上塞莫爾（Carson Seymour）與傑利（Sean Hjelle）救火，但都以後援為主，日前已經拉上農場大物左投惠森杭特（Carson Whisenhunt），今天再度把鄧愷威升上大聯盟，避免輪值戰力崩盤。

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