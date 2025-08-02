晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇葉茲二度進傷兵名單 教頭對重返洛城的史都華有期待

2025/08/02 08:43

葉茲。（資料照，美聯社）葉茲。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天做人員異動，38歲老將右投葉茲（Kirby Yates）因下背部疼痛被放進15天傷病名單，這是葉茲今年第2次進入傷病名單。

葉茲今年以1300萬美元加盟道奇，本季出賽39場拿到4勝3敗、防禦率4.31，有3次救援成功、13次中繼成功，共投31.1局賞44次三振，被打擊率為2成42，每局被上壘率為1.31。

道奇在今年交易大限前，從光芒換來25歲右投傑維斯（Paul Gervase），並從雙城換來曾效力道奇的33歲右投史都華（Brock Stewart），還與國民交易換來外野手卡爾（Alex Call）。這3名選手今天都被道奇放進大聯盟名單。

道奇今年的牛棚平均防禦率為4.24排全大聯盟第21名，如今在交易大限補強後，讓道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）說，「我認為我們變得更好了。」

史都華。（資料照，法新社）史都華。（資料照，法新社）

羅伯斯提到，史都華雖然無法直接解決球隊第9局終結者的問題，但在合適的情況下，史都華有機會在第9局登板。

史都華本季先前在雙城出賽39場，拿到2勝1敗、防禦率2.38，有14次中繼成功，今年面對右打的被打擊率僅1成04，但面對左打的被打擊率為3成33。此外，史都華曾在2016年至2019年效力過道奇。

此外，史都華在2019年效力道奇隊的時候，他的平均速球均速為91.5英里，但史都華本季速球均速則有96.6英里。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中