MLB》道奇葉茲二度進傷兵名單 教頭對重返洛城的史都華有期待

葉茲。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天做人員異動，38歲老將右投葉茲（Kirby Yates）因下背部疼痛被放進15天傷病名單，這是葉茲今年第2次進入傷病名單。

葉茲今年以1300萬美元加盟道奇，本季出賽39場拿到4勝3敗、防禦率4.31，有3次救援成功、13次中繼成功，共投31.1局賞44次三振，被打擊率為2成42，每局被上壘率為1.31。

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道奇在今年交易大限前，從光芒換來25歲右投傑維斯（Paul Gervase），並從雙城換來曾效力道奇的33歲右投史都華（Brock Stewart），還與國民交易換來外野手卡爾（Alex Call）。這3名選手今天都被道奇放進大聯盟名單。

道奇今年的牛棚平均防禦率為4.24排全大聯盟第21名，如今在交易大限補強後，讓道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）說，「我認為我們變得更好了。」

史都華。（資料照，法新社）

羅伯斯提到，史都華雖然無法直接解決球隊第9局終結者的問題，但在合適的情況下，史都華有機會在第9局登板。

史都華本季先前在雙城出賽39場，拿到2勝1敗、防禦率2.38，有14次中繼成功，今年面對右打的被打擊率僅1成04，但面對左打的被打擊率為3成33。此外，史都華曾在2016年至2019年效力過道奇。

此外，史都華在2019年效力道奇隊的時候，他的平均速球均速為91.5英里，但史都華本季速球均速則有96.6英里。

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